ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

<p><em>ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ</em></p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಡುವು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಕಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ರೈತರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಕೊಂಡ, ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಡಿಯಾಲ, ಯರೇಕುಪ್ಪಿ, ಗಂಗಾಪುರ, ಗುಡಗೂರ, ಕುದರಿಹಾಳ, ಹಲಗೇರಿ, ಚಳಗೇರಿ, ಕಮದೋಡ, ಅಸುಂಡಿ, ಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ, ಕೂನಬೇವು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಅಂತರವಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಮಾಗನೂರು, ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮುದೇನೂರ, ಮಣಕೂರ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಇಟಗಿ, ಚಳಗೇರಿ, ಕರೂರ, ಹುಣಸೀಕಟ್ಟಿ, ದೇವಗೊಂಡನಕಟ್ಟಿ, ಮಾಕನೂರ, ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾ, ಬಸಲೀಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ನಾಟಿಗೆ 7.5 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಡಾಬಾ, ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ₹ 70 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾರಿದರೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ವಾಪಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ‘ ಎಂದು ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಂಗನಗೌಡ ಮಲಗೌಡ್ರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದರ ಬರುವುದೆಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ದರ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಪ್ರಾಂಗಣದ ತರಕಾರಿ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ₹ 8 ರಿಂದ 15 ದರ ಇದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ₹ 30 ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏಪ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಬೀನ್ಸ್ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 200 ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ಈಗ ಸಗಟು ದರವೇ ಕೆ.ಜಿ. ಬೀನ್ಸ್ ₹ 50ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಶೇಖಪ್ಪ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-22-1221713810</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>