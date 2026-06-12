ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ‘ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹ 6.82 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಎಫ್.ವೈ.ಇಂಗಳಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಗೋಡ ರಸ್ತೆಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಮೊಲದ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಲದ್ವಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂದು–ಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವಾದ, ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ವಿರೇಶ ಮೊಟಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀತಾರ ವೈ.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಸೇನ್ಬಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಡಾವಣೆಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅರವಂಟಗಿ, ಎ.ಬಿ.ರತ್ನಮ್ಮ, ನಿರುಪಮಾ, ಬಸವರಡ್ಡಿ ಬಣಕಾರ, ಎಸ್.ಕೆ.ದಾಸರಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ ಸೂರಗೊಂಡ, ಎಂ.ಜೆ.ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಕಾಂತೇಶ ದೇವರಗುಡ್ಡ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಲದ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲದ್ವಾ , ವಿ.ಎನ್.ಬಡಕರಿಯಪ್ಪನವರ, ಆರ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ ಪಿ.ಜೆ, ಎಸ್.ಬಿ.ಕುರುವತ್ತಿ, ಉಷಾ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ್ರದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-1610719690</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>