‘ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಕೆಲಸ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇ 1ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿರಿದು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಪ್ಪ ಕುಡಪಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ (ರಿ) ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೋಭಾ ಮುದೇನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ- ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ. ಅವರ ಕೈಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬೀರಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಹನಗೋಡಿಮಠ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಸಲಾಡದ, ಈರಯ್ಯ ಹನಗೋಡಿಮಠ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹನಗೋಡಿಮಠ, ಜೀವನಗೌಡ ದ್ಯಾವನಗೌಡ್ರ, ರವಿ ಮುರುಡಪ್ಪನವರ, ಶೇಖಪ್ಪ ಕಜ್ಜರಿ, ಬಸವರಾಜ ಗೊಲ್ಲರ, ಶೇಖಮ್ಮ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ, ಗೀತಾ ಕೋಲ್ಕಾರ, ಕವಿತಾ ಬಣಕಾರ, ಗೀತಾ ಬಣಕಾರ, ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಲ್ಕಾರ, ಮಂಜವ್ವ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ನೇತ್ರಾ ಕಜ್ಜರಿ, ಜಯಮ್ಮ ಕೋಲಕಾರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೋಣಗರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>