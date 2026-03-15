ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ: ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಭಾಪುರಿ ಶಾಖಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಸ್ಪಟಿಕ ಲಿಂಗ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾ.26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 108 ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತ ಪರಂಪರೆ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಾ.26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾದ ರಂಭಾ ಪುರಿ, ಕೇದಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಕಾಶಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಾ.27 ರಂದು ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ನಿಮಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ಸ್ನಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 108 ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠಾ ಧೀಶ್ವರರ ಮಂಟಪದ ಪೂಜೆ, 11.30ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ