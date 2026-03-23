ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡ್ಡದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ: ಕಾಡು ನಾಶ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಐರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡ್ಡದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಿದ್ದು ಪೈರ್ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗದೇ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್, ಸಣ್ಣ ಜೀಪ್ ಅಥವಾ ಕಾರು ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಸ್ಯಗಳು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಸಂಜೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧಗ ಧಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-22-1972271910