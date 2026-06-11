ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಮತ್ತು ಶೇಖಮ್ಮ ಅವರ 45ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಈಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕಮ್ಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ನೆರೇಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ ಶೇಷಗಿರಿ, ನೂರಜಾನ, ಹನುಮಂತಗೌಡ ಭರಮಗೌಡ್ರ, ಗೀತಾ ಬಣಕಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನಗೋಡಿಮಠ, ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಯಕದ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ದಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಚಂದ್ರುಗೌಡ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರು, ಕರಿಯಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ಅಶೋಕಪ್ಪ ಜವಳೆರ, ಬಸಪ್ಪ, ಶೇಖಪ್ಪ ಕಜ್ಜರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಹನುಗೋಡಿಮಠ, ರೇವಣಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮಾದೇವಪ್ಪ ಭಟ್ಟಂಗಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಕವಿತಾ, ಜಯಮ್ಮ, ಮಂಜವ್ವ , ಕವಿತಾ, ನಾಗಮ್ಮ, ಶಾರದಮ್ಮ, ಪಾರವ್ವ, ದುರುಗಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ನೇತ್ರಾ, ಶೇಖಮ್ಮ, ಜಯಮ್ಮ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಸಪ್ಪ ಮಸಲಾಡದ, ಕುಬೇರ ಕೋಲಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-22-1473935022</p>