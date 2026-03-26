ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 108ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 108ನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಹವನ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಏರ್ಪಡಿ ಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ತಾರಕ ಹೋಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶಾ ನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಂದವನ ಅಗಡಿಯ ಗುರುದತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಕೋಟೆ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಕ್ಕೋ ವಿಜಾಪುರ ಆಗಮಿಸವರು.</p>.<p>ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ (ಅತ್ರೇಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್) ಧೃತಿ ಹಾಗೂ ಧನ್ವಿ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸುವರು.ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಟ್ ಇವರು ಅಕ್ಕಿಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾ.28 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ಯ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಬಳಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವುದು. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾರತಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಿವ ಇವರ ತಂಡದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾ.27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಜೋಶಿ, ಭರತ ಜೋಶಿ, ಕಿಶೋರ ಜೋಶಿ, ಅದಿತ್ಯ ನಾಡಿಗೇರ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿಜಾಪುರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ ಕಾಕಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿರೇಶ ಲಮಾಣಿ, ಬಸು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಸಿದ್ದೇಶ ಮಣ್ಣೂರ, ಜಗದೀಶ ಕಾಕೋಳ, ರವಿ ಲಮಾಣಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೆತಪ್ಪನವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-22-395631002</p>