ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ-1 ಆಯೋಜನೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ- 1 ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಣೆಹಳ್ಳ ತರಳಬಾಳು ಶಾಖಾಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಜಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಮಹೇಶಪ್ಪ ಎಸ್.ಕುಸಗೂರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ವಕೀಲ ಯು.ಎಂ.ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುರುವರು. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-22-99512785</p>