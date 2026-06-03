‘ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ; ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿ’

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಒಡೆಯರ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದ ಚನ್ನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ವಾಗೀಶ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಪರಿಷತ್ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗವಂತ ಸಮಾಜದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಾಪುರದ ಶಾಯರಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎ. ಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿಮಠ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಗುರುಕುಲ ಸಾಧಕ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ದೇವರು ಕರೇವಾಡಿಮಠ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರುದ್ರೇಶ ಎ. ಸಿ, ಜೆ.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ರಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾನೇಶ್ವರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಾ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗವಂತ ಸಮಾಜ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸೌಜನ್ಯಾ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಗೌಡ ಸಾರದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ನಾಳ, ಮೇಘಾ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ಅಪೂರ್ವ ಕಡತಿ, ಈಶ್ವರಿ ಅಂಗಡಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ, ಮಮತಾ ಬಣಕಾರ, ಲಾವಣ್ಯ ಕಡ್ಲೆಪ್ಪನವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೃತ ಗೌಡ ಹಿರೇಮಠ, ವಿ.ವಿ.ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಸಂಕಮ್ಮನವರ, ವಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಜಿಗಿ, ಎನ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಎನ್.ಎಸ್. ಜ್ಯೋತಿ, ಜಿ.ವಿ. ಬೆಳವಿಗಿ, ಕಲ್ಮಠ, ಸುನಂದಮ್ಮ ತಿಳವಳ್ಳಿ, ಗೀತಾ ಜಂಬಿಗಿ, ಭಾಗ್ಯ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಕುರುವತ್ತಿ, ಕಸ್ತೂಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ ಮಳಿಮಠ, ಬೀರಾದಾರ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯಮಠ, ಉಮೇಶ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ, ರೂಪಾ ಗಿರೀಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕುಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-22-1244135672</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>