ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮಿಶ್ರಿತ ಅಕಾಲಿಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಟೆ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೆಂಚುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. 'ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೈಲಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪಳವರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ರೈತ ಡಿ.ಎಚ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. 'ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ರೈತರ ಡಿ.ಎಚ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.