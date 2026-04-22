ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ದರ್ಗಾ ವೃತ್ತ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟಾಂಗಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಮಳೆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡಿದರು.

ಚರಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರ ಹಾಕುವುದೇ ಹರಸಾಹವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸಂದೀಪ ಕುರಡೇಕರ, ರಾಜು ರೇವಣಕರ, ಅಕ್ಷಯ ರೋಖಡೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಿವೈಡರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಬೇಲೂರು, ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ, ಐರಣಿ, ಆರೇಮಲ್ಲಾಪುರ, ಅಂಕಾಸಪುರ, ರಾವುತನಕಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ಅವರ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕುಬೇರಪ್ಪ ದಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಸರ್ವಂದ ಹಾಗೂ ನಂಜಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಸನಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 5 ಮೇಕೆ, 1 ಕುರಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. 15 ಕುರಿ ಮರಿಗಳು ನೀರಿನ ಹರವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಿವೆ. ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಸಪ್ಪ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಮಾನಿ ಅವರ ದನದ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಐರಣಿ ತಿರಕಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಪದ್ಮಾವತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ರುಕುಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತಡಗುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆರ್.ಎಚ್. ಭಾಗವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವರದಿ: ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ತೀರದ ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ, ಚಂದಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಕುರುವತ್ತಿ, ಹರನಗಿರಿ, ಕುದರಿಹಾಳ, ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಉದಗಟ್ಟಿ, ಸೋಮಲಾಪುರ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಹಿರೇಬಿದರಿ, ಐರಣಿ, ನದೀಹರಳಹಳ್ಳಿ, ನಲವಾಗಿಲ, ಮಾಕನೂರು, ಮುದೇನೂರ, ಹೊಳೆ ಆನ್ವೇರಿ, ಕೋಟಿಹಾಳ, ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಅಂದಾಜು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತಮಣಿ ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಗಾ