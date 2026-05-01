ಮೇ 4ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಮುದೇನೂರು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ತಿಳಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಯಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬುರಾಜಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಕ್ವೆಲ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇ 4 ರಿಂದ ಮೇ10ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬುರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಗರಸಭೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೇಂದ್ರದ ದೂರವಾಣಿ 7735833313 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಫ್.ವೈ.ಇಂಗಳಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>