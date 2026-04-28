‘ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: 'ಯೋಗವು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆ.ಸಿ. ಕೋಮಲಾಚಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಕುರುಬಗೇರಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಗ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಯೋಗವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಮೌನೇಶ್ವರ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಕಾರಾಚಾರ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಲಯನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಚಾರ್, ಹೇಮಾಚಾರ್, ಚಿದಾನಂದ, ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಚಂದಶೇಖರ, ಮೌನಲಿಂಗು, ರಾಮಸಿಂಗ್ ರಾತೊಡ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೋಟಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-22-778864347