ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಆರ್ಟಿಇಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ರಾಮರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡೇರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಮುಖಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ನಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ’ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ, ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹ 1095 ಹಾಗೂ ವೃತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ₹ 550 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>’ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ನಕಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ‘ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>’ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಲ್ಕ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದಿಢೀರನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು‘ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪವನ ದೇವಗಿರಿ, ವಿಕಾಸ ಕಿರಗೇರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ನಂದೀಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಶಲದ, ವಿಕಾಸ ಮಡಿವಾಳರ, ಮನೋಜ ಅಂಗಡಿ, ಕಾಂತೇಶ ಗೊಲ್ಲರ, ಹರೀಶ ಬಣಕಾರ, ದಿಲೀಪ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಅಭಿಷೇಕ ಸಾವಕ್ಕನವರ, ಆಕಾಶ ಕಲ್ಲಾಲ, ವಿನಯ ಗೌಡರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಟ್ಟಿ, ರೇವಣಪ್ಪ ಕಾಳಿ, ವರುಣ್ ಮಡಿವಾಳರ, ವರುಣ ಗೌಡರ, ವಿನಾಯಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕನವರ, ಗೌಸ್ ಸವಣೂರ, ಪವನ್ ಕಾಕೋಳ, ವಿಶ್ವ ಕೊರೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-22-270451079</p>