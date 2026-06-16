ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ದರ ಇಳಿಕೆ

<p><em>ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ</em></p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿದು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಟಾಂಗಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಶಿ ದಾರಿ ಹೋಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾವು, ಹಲಸು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಫಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗಳಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ನಾಟಿ ನೇರಳೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯು ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನಲು ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>‘ಮೊದಲ ವಾರ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 300ರಿಂದ 400ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹180ರಿಂದ ₹200 ದರವಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಿವರಾಜ ಕಳಸೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದೀ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆ, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲು, ಕಣದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾಜೂಕಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಸುರೇಶ ಪಕ್ಕಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟದ ಪದ್ದತಿ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳಿಂದಲೇ ಜನರು ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಚೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉಪಕೃಷಿಯಾಗಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದಿನಾಲು ತೋಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜಂಬು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಲ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಚೆಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಜಾಮ್, ವೈನ್ ಸಹಿತ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೀಜ, ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-583473006</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>