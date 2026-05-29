ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಕ್ತ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: 'ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ನಡುವೆ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಟಾಪಟಿಯು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳವೀಗ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

2004ರಿಂದಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಸುಗಮಗೊಂಡಿದೆ.

'ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಆದೇಶ, 22 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಫಲಕಗಳಿಗೂ ಮಸಿ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

'ಅನುಸೂಚಿತವಲ್ಲದ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವರ್ತಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ವರ್ತಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಡಿಯೇ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ವರ್ತಕರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇ 23ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 9 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದರು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡದಂತೆ, ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರವೂ (ಮೇ 25) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 113 ಅಂಗಡಿಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಜಾ ಎಂ.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.

2024ರಿಂದ ಜಟಾಪಟಿ; 'ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಹರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ 2004ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದೇ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟು ಸಹ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.

ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸೆಸ್ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿದ್ದವು.

ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅನಧ