ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ

<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 220 ಕೆವಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿದ್ಯುತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ಗಳ 11 ಕೆವಿ ಎಫ್- 7 ಹಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ಎಫ್- 11 ಮಾಗೋಡ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>220 ಕೆವಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ 11 ಕೆವಿ ಎಫ್– 9 ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಗೋಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭವಾನಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಅಪ್ಪರ್ತುಂಗಾ ಯೋಜನೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಡಿಪೊ, ನಿಟ್ಟೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್; ಕಮದೋಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್, ರಿಯಲನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ರೈನಬೋ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್; ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್, ಚಳಗೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೈನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ-2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-22-1589327600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>