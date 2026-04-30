ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ

<p><em>ಮುಕ್ತೇಶ ಕೂರಗುಂದಮಠ</em></p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರವು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಅಮೃತ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಚಾಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಕಸದ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಏಸಿ, ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನಾಲು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಕೆದಕಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಖನ್ನೂರು ಸ್ಕೂಲ್, ದೆಹಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲ್, ಹುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ನಯಾರಾ) ಪಂಪ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಹರಿಹರ-ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಿಮೆಂಟಿನ್ ಚೀಲಗಳು, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ರಟ್ಟು, ಮುರಿದ ಫರ್ನಿಚರ್, ಆರ್ಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಇಟ್ಟಿಗಿ ತುಂಡನ್ನು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬೆಂಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದ ತುಂಡುಗಳು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟಿರೀಯಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸತ್ತ ನಾಯಿ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು, ಹಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸುರಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಆಯುವವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆದಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿ ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸಿದರೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಸದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-22-1159034192</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>