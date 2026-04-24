ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಈಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕನಗರದ ಜಗದೀಶ ಅಂಕಲಕೋಟಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ರವಿಶಂಕರ ಗುರೂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಶಾರದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುನಾಲ್, ನಿಖಿಲೇಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ