ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ ಪಡೆದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶೇ 24.10 ಮತ್ತು ಶೇ 7.25 ರ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ ಅಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಗತಿ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಫ್ಐ ಇಂಗಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಎಸ್. ಬಿ. ಮರಿಗೌಡ್ರ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಶ ಕೋಡಬಾಳ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ವಸಂತ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ನವನೀತ, ನಾಗರತ್ನ ಕೋರಿ, ಮಧು ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭುರಾಜ್, ಅರುಣಕುಮಾರ, ಕೋಟೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260429-22-799791404