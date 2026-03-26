ಶಿಲಾಯುಗ ಕಾಲದ ಸಮಾಧಿ ಪತ್ತೆ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಮಾಧಿ ತಾಣವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತಾಣದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕಥೆ 1885ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'List of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency" ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥ ದಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೈಲು ದೂರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತ ಕಲ್ಲುಗಳ ವೃತ್ತವಿದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ, ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುತೂಹಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಶಿಲಾಸಮಾಧಿ ತಾಣವು ಕೇವಲ ಸಮಾಧಿಗಳ ಸಮೂಹವಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ, ಚೈತನ್ಯಮಯ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಯುಧ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಬೇಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆ ಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ 10, 9, 8 ಜೊತೆ ಕಾಣುವ ಕಲ್ಗುಳಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸುಗಲ್ಲು ಗಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿದ ಆಳವಾದ ಗುರುತುಗಳು, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತೃಟಿತವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಆ ಕಾಲದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ತಾಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಭಾಗಶಃ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದ್ದರೂ, ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹಾನಿ ಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತಿಹಾಸಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ತಾಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, 'ರಾಣೆಬೆನ್ಶೂರು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ (ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು) ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಾಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>