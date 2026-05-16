ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರದ ಮಾಗೋಡ ಸಮೀಪದ ಹಳೆ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 30 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಮೂರು ಕ್ರೇನಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಟಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 30 ಟನ್ ಭಾರದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸಂಚಾರಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮೂರು ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260516-22-1352514715