‘ಸೇವೆಯ ಅನುಭಾವ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ’

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಸೇವೆಯ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ, ಬಸವಣ್ಣ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹಿತಿ ವೀರನಗೌಡ ಸರನಾಡಗೌಡ್ರ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬಿಎಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನುಭವ ಅನುಭಾವ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಜೀವನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಪದವಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ್ ಬಣಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಕೆ. ಸಿ. ನಾಗರಜ್ಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಯು. ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೀವ್ ಎಂ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯೋಗೇಶಯ್ಯ, ಹನುಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಮನ್ ಸಾಬ್ , ಗದಿಗೆಪ್ಪ, ಸುಲೋಚನಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ನೇತ್ರಮ್ಮ, ನಾಗರತ್ನ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-22-645037166</p>