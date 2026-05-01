ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಂತಿಯುತ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಒಟ್ಟು 1702 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 1555 ಜನರು ಮತದಾನದ ಮಾಡಿದರು. 17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತಿಹಾದೆ ಮುಸ್ಲಿಂಮಿನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 11 ಜನ ಮತ್ತು ಹಜರತ ಟೀಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 5 ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರರು ಜಯಸಾಧಿಸಿದರು.

ವಿಜೇತರು: ವಸೀಂ ಅಕ್ರಮ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಬಿದರಿ, ಮಹಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ ಖಾಜಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬಿಉಲ್ಲಾ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಖಾಜಿ, ಮಹ್ಮದ್ ಅದಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾಜಿ, ರಿಯಾಜ ಅಹ್ಮದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಯಾತ್ ಸಾಬ ತಡಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಕಿಲ್ ಮಕ್ಬೂಲಸಾಬ ಜಕಾತಿ, ಅರಿಫುಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮಸಾಬ ಸವಣೂರು, ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸೈಯದ್ ಖಾಸಿಮಸಾಬ್ ಗೋಡಿಹಾಳ, ಹಾಫೀಜುಲ್ಲಾ ಅಮೀರಸಾಬ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ ಸಾಹೇಬ ಹಾವೇರಿ, ಮುಬಾರಕ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಆಸಿಫುಲ್ಲಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಗಂಜಿ ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ಜಫ್ರಉಲ್ಲಾಸಾಬ ಗೋಡಿಹಾಳ, ನಜೀರಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನಸಾಬ ಸೈಕಲಗಾರ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮಸಾಬ್ ಮೆಡ್ಲೇರಿ, ಅಫ್ಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸೀಂ ಸಾಬ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-22-331487976