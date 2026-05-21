ಬಿಸಿಲು: ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು

ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬಿಸಲು ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ.

ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇರಳ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ರೈತರು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಸುಮಾರು 3,600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಗಂಟ್ಟೆಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಗ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಎಕರೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿರಗಂಬಿ, ಗಣೇಶ ಮಾಯಾಚಾರಿ ಅವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳೂ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಣಗಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.

'ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದ್ದು, 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಮರಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಗಣೇಶ ಮಾಯಾಚಾರಿ.

'ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಕಿಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-22-665071612