ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

<p><strong>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಲೇಜೌಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಯುವಕ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಿವರಾಜ ಮಂಜುನಾಥ ಜಾಧವ (24 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಷ್ಠಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಲೇಜೌಟ್ನಿಂದ ಮಾಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಪೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕಾರು ಪಲ್ಪಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ಶನ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>