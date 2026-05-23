ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಬಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಅಶೋಕ ಕೊಂಡ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಹೊಂದಿರುವ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಡಿತ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರಮೇಶ ಪಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಭೂತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಿರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಅಶೋಕ ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹರವಿಶೆಟ್ಟರ ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವ ಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಾರ, ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಆಡಿನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>