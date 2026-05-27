ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೈರಾಣಾದ ಜನರು!

ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎದುರು ದಿನವಿಡೀ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಭಾನುವಾರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆರಳಚ್ಚು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,300 ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಇದ್ದು, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಡಬಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

'ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾದು ನಿತಂರೂ ನಿತ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ 70-80 ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ 500 ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 35 ಕೆ.ಜಿ. ಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 70 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ತಲಾ 10 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ದರು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಸಂಘದಡಿ ವಿತರಿಸುವ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಲಾಗಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-22-713358099