12 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಬೈಕ್ ಸಂಚಾರ; ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಂತರಾಜು ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ ಕೆರೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಂತರಾಜು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಂಚರಿಸಿ ದೇಶದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 4 ಚಾರ್ ಧಾಮಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ 12 ಜ್ಯೋತೀರ್ಲಿಂಗ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇವರಬಸಪ್ಪನವರ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಹನುಮಂತ ಓಲೇಕಾರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಂಕರಗೌಡ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ಕರೇಗೌಡ ಹಳ್ಳೇರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಬ್ಬಾರಣ್ಣನವರ,ಅಂಜಲಿ ಸಾವುಕಾರ, ಸಂಗೀತಾ ಚನ್ನಗೌಡ್ರ, ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಳಗಿ, ಅಪ್ಜಲ್ ಜಮಖಾನಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-22-1870606470</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>