ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

ರಂಗು-ರಂಗಿನ ಹೋಳಿ: ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹೋಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರಬಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯುವಕರು ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.
ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹೋಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರಬಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯುವಕರು ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.
Holi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT