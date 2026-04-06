ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ: ಹಾರಿಕಾ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ವಾಗ್ಮಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಆದಾಗ ಸುಭದ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಪಟು ಮಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮಲಾ ಚನ್ನಗೌಡ ಬಸನಾಳ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಬಸಮ್ಮ ಅಬಲೂರು ಮುಖಂಡರಾದ ವನಜಾ ಪಾಟೀಲ, ಲತಾ ಬಣಕಾರ, ಎನ್.ಎಂ. ಈಟೇರ, ಡಿ.ಎಂ.ಸಾಲಿ, ಜೆ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಶಂಭಣ್ಣ ಗೂಳಪ್ಪನವರ, ಆರ್.ಎನ್. ಗಂಗೋಳ, ದೇವರಾಜ ನಾಗಣ್ಣನವರ, ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣಕಂತಿಮಠ, ಸುಶೀಲ ನಾಡಗೇರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಾರ, ಕೋಕಿಲಾ ಕಮ್ಮಾರ, ಮಾಲತೇಶ ಗಂಗೋಳ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿಕ್ಕಮೊರಬ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ, ಮಂಜುಳಾ ಅಗಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ದ್ಯಾವಕ್ಕಳವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>