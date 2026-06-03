ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ: 15.99 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು

ಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:34 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 23:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಗರಾಜ್
ನಾಗರಾಜ್
ಅನರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ
ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾವೇರಿ
ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಡ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಚಂದ್ರವ್ವ ಬಸಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
Haveripension

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT