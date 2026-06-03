ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ: 15.99 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹1,200 ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ 23.13 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪೈಕಿ, 15.99 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 65 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, 2007ರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೇಕಾರರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಕಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ‘ಅರ್ಹರ ಬದಲು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 23.13 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ಸಮೇತ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಮೃತರು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣದಿಂದ 15.99 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟುದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅನರ್ಹರು ಸಹ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 85.97ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 3.20 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು:</strong> ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಸಾಶನ ರದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.33 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1.06 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಅನರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾವೇರಿ</span></div>.<div><blockquote>ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಡ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ</blockquote><span class="attribution"> ಚಂದ್ರವ್ವ ಬಸಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>