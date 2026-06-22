ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಮದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ

<p>ತಿಳವಳ್ಳಿ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗವೇ ಮದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ಮರಿಗೌಡ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವೇ ಯೋಗದತ್ತ ವಾಲಿದೆ. ಯೋಗ ಕೇವಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ. ಯೋಗದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧಿ, ಚಂಚಲತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗದಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇಜಸ್ಸು, ಕಾಂತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ವಿರೇಂದ್ರ ನವಾತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಾರತವೇ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಮೇನಕಾ ಕಾಳಿ, ಸುಧಾ ಹಾಲಮ್ಮನವರ, ಸಾವಿತ್ರಾ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಹಾವೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-22-364681081</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>