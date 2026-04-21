‘ಬಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ರಾಚನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ನಡುವೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ ಅಹ್ಮದಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಚನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕೆರೆ ನಡುವೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. ಸುತ್ತಲು ಉದ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು. ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸ್ವಂತದ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಎಂ.ಬಿ.ಅಂಬಿಗೇರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>