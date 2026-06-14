ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಟ್ಯಾಪಟ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಶಶಾಂಕಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಟ್ಯಾಪಟ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಾಂಕ್ ಶಂಭಣ್ಣ ಹುರಳಿ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಶಶಾಂಕ ಹುರಳಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಸಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಪಟ್ಟಾ 15 ಆಟಗಾರರ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಾಂಕ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಚುರುಕಿನ ಆಟ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಟ್ಯಾಪಟ್ಟಾ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶಶಾಂಕ ಹುರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಟ್ಯಾಪಟ್ಟಾ ಆಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣವಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿದಾರರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಂಗನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣೂರ, ಶಿವನಗೌಡ ಹುಡೇದ, ಅಶೋಕ ಶೆರೆವಾಡ, ಚಂದ್ರು ಕೋತಂಬರಿ, ಸಂತೋಷ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಉಜ್ಜನಗೌಡ ಬ್ಯಾಳಿಗೌಡ್ರ, ರಾಮನಗೌಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರ, ನಾಗನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಚಂದ್ರು ಕಲ್ಕೂರ, ರಾಜು ಶಿವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-22-1167011861</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>