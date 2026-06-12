ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಂದ ವಿರೋಧ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬುರಾಜು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ನೌಕರರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗದವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 50 ಸಾವಿರ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭಕೋರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಎಸ್.ಮರಿಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಖಾಸಗಿ ಭೂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರೆ ಹೇರಲಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎನ್.ಅಂಗಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಕೆ, ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಿಧ್ಯಾನಣ್ಣನವರ, ಬಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣಕರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಣ್ಣಣ್ಣನವರ, ಎ.ಎಂ.ಪತ್ತಾರ, ಶೇಖರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಜಯಣ್ಣ ಕೋಲಕಾರ, ಎಂ.ಬಿ.ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ, ಎಂ.ಕೆ.ತರಿಕೆರಿ, ಎನ್.ಬಿ.ವರ್ದಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಜ್ಜಗಾರ, ಬಿ.ಎಚ್. ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಎಸ್.ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-1898949215</p>