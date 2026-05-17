ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಬೆಳೆವಿಮೆ ಘೋಷಣೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗದೇ ನೀರಾವರಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಸೊಯಾಬೀನ್ ಬಹುಪಾಲು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬಾರದೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಕುರಿತು ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮದ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾತಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ