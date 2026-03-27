ಕೆರೆ, ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.5ಕೋಟಿ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹34.50ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಂ ಶುಕ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹10ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ, 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಅಂದಾಜು ₹20ಕೋಟಿ, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ₹10ಕೋಟಿ, ವೇತನ ಅನುದಾನ ₹31ಲಕ್ಷ, ಲೈಸನ್ಸ್ ಫೀ ಶುಲ್ಕ ₹8ಲಕ್ಷ, ಸಂತೆ ಶುಲ್ಕ ₹14 ಲಕ್ಷ, ನಲ್ಮೆ, ಡೇ ನಲ್ಮೆ ₹20 ಲಕ್ಷ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅನುದಾನ ₹25 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ₹14.50ಲಕ್ಷ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ₹6.50ಲಕ್ಷ, ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ₹1.80ಲಕ್ಷ, ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೋಜಾ, ಉತಾರ ಇತ್ಯಾಧಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ₹2.71ಲಕ್ಷ, ಹೊಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ₹22 ಲಕ್ಷ, ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ₹6.50ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅನುದಾನ ₹10ಕೋಟಿ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಶುಲ್ಕ ₹30 ಲಕ್ಷ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆ ₹2.43ಕೋಟಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅನುದಾನ ₹15ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ₹26.32 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು; ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ₹20 ಕೋಟಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಕೆರೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹1.50ಕೋಟಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ₹2.40ಲಕ್ಷ, ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ₹9.26 ಕೋಟಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ₹2.20ಕೋಟಿ, ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ₹1.20 ಕೋಟಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ₹1.50ಕೋಟಿ, ನಲ್ಮೆ ಡೇ ನಲ್ಮೆ ವೆಚ್ಚ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ₹6.50 ಲಕ್ಷ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೆಚ್ಚ ₹8.50ಲಕ್ಷ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ₹56.48ಲಕ್ಷ, ಡಿಜಲ್ ಬಿಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ, ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ₹30 ಲಕ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಶೇ29 ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ₹35.51 ಲಕ್ಷ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಶೇ7.25 ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ₹8.87ಲಕ್ಷ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಶೇ5 ರ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ₹6.12ಲಕ್ಷ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಖಾತೆ ₹2.43ಕೋಟಿ, ವೇತನ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ₹3.10ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ ₹2.50ಕೋಟಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ₹1.50ಕೋಟಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವೆಚ್ಚ ₹10ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 25.98 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ₹34.50 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಆರ್, ಪುರಸಭೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಹಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-22-1461012251</p>