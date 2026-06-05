‘ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಸ್ಪೂರ್ತಿ’

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಬದುಕಿಗೆ ಕವಿಕಾವ್ಯಗಳು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಂಭಾಪುರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕವಿಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚರಿಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವ ಜತೆಗೆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಯುವ ಕವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಭಾಪುರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ವೈ.ತೊಂಡಿಹಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವ ಕವಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಮನುಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕವಿಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸತಾರೆಗಳು-2026 ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಕೆ.ವಿನಯ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಸಿ.ದಾದಿಗೌಡ್ರ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ.ಕುಲಕಣರ್ಿ, ಯೋಧರಾದ ಹನುಮಂತು, ಶಿವಯೋಗಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದಶರ್ಿ ಸುರೇಶ ಹರಿಜನ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಚಾಂದಬಿಬಿ ನದಾಫ್, ಎಸ್.ವಿ.ಬಳಗಾರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-22-1667245914</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>