ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ

<p><em>ಎಂ.ವಿ.ಗಾಡದ</em></p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂತರ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಬೀಡಾದ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ನಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ನಗರ ಇಂದು ಗಬ್ಬು ನಾರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶೌಚಾಲಯ ಬಿಟ್ಟರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಹೇಳತೀರದು. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಂತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪುರಸಭೆ ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂತೆಗೆಂದು ಬರುವ ಜನ ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೂ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ಕರೆಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶರೀಫಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಭಾ ಭವನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಭಾ ಭವನದ ಸುತ್ತಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಭಾ ಭವನವಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲವಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಜನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-22-912567184</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>