ವರುಣದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮೂಹದಿಂದ ವರುಣದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಗಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ 10-12ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ರೈತರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ದೇವಿ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಗಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ರೈತ ಭಕ್ತರು ಅಡ್ಡಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲಗೆ, ಝಾಂಜ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂಕನವಾಡ, ಜಗದೀಶ ಯಲಿಗಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಾವೇರಿ, ವೀರಬಸಪ್ಪ ಅರಳೇಶ್ವರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಬಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ ನವಲಗುಂದ, ಮುತ್ತು ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲೇಶ ನವಲಗುಂದ, ಮುದಕಪ್ಪ ಕಾಳೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ, ನಿಂಗಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ, ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರದಾಣಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ, ಶಂಕರ ಹಾದಿಮನಿ, ಭರತೇಶ ಬಳಿಗಾರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-22-1416486061</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>