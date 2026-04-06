5 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವು. ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಚ್.ವೀರಣ್ಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ, ಮಹಿಳಾ ಮಿಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಶವ್ವ ಬಸವರಾಜ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗದ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಗೇರಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ಬ ವರ್ಗ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲತೇಶ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹುನುಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಶಿಧರ ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ಸುರಗಿಮಠ, ಜಗದೀಶ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಲೋಹಿತ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಕ್ಕನವರ, ಅಶೋಕ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ, ಉಮೇಶ ಪರಸಪ್ಪ ಗೌಳಿ, ಉಮೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಗೌಳಿ, ಡಾ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ದಿರೇಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂದಾಪುರ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಣಗಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>