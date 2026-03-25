‘ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಜತೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯು ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್.ಎನ್.ಸಕ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಾ ಬೆಂಗೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ದ್ದರು. ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಕೆಂಬಾವಿ, ಈರಮ್ಮ ಮತ್ತೂರಮಠ, ಮಹದೇವಕ್ಕ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>