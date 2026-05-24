‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 'ತಪ್ಪಿಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ ವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಲದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಆದರ್ಶ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕುಂದಗೋಳದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೆಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲಿಂ.ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ, ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿ ಬೇರಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿ ಮುರಘೇಂದ್ರಮಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಗೇಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮೌನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬರದೂರ, ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎಂ.ಸೂರಗೊಂಡ, ದಾನಿ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ, ಚಿಕ್ಕನೇರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಲ್ಪಿ ರಮೇಶ ನಾಯಕ, ದಾನಿಗಳಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಬಂಕಾಪುರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ, ಸುರೇಶ ಸೂರಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ವಂತ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿನಿ ಗೌರಮ್ಮ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೋತ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂದಗಿಮಠದ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗಂಗೇಭಾವಿ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗದೇವ ಹಿರೇಮಠ, ಎಂ.ಬಿ.ಮಾಳಗಿ, ಬಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಈರಪ್ಪ ಸೂರಗೊಂಡ, ಗದಿಗಯ್ಯ ನಾಗನೂರಮಠ, ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಬಡಿ ಗೇರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗಾಣಿಗೇರ, ರುದ್ರಾಣಿ ಬಳಗದ ನಿರ್ಮಲಾ ಘೊರ್ಪಡೆ, ಉಮಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಆಶಾ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾಲಾ ಹುಡೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-22-1923818487</p>