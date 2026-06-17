ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಲು ಕರೆ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಟೊಪಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಖನೋಜಗಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ, ಮಮತೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಜಪೂತ ವಂಶದ ಕೆಚ್ಚೇದೆಯ ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹರೀಶ ಭವಾನಿ, ಭರತ್ ಛವಿ, ರತನ್ ಟೊಪಣ್ಣವರ, ಮನೋಜ್ ರಜಪೂತ್, ರಾಮಸಿಂಗ್ ಕಲಘಟಗಿ, ಮಾಲತೇಶ ಬಾಬುಸಿಂಗನವರ, ರಾಘವೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಾಬುಸಿಂಗನವರ, ನಾಗರಾಜ ಕರಡಿ, ಸತೀಶ ಶಿವಪ್ಪನವರ, ದುರಗಪ್ಪ ಟೊಪಣ್ಣವರ, ನಾಗರಾಜ ಶಿವಪ್ಪನವರ, ನಾರಾಯಣಸಿಂಗ್ ಕಲಘಟಗಿ, ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ರಾಜಾರಾಮಸಿಂಗ ಬಾಬುಸಿಂಗನವರ, ಅಶೋಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-22-693121052</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>