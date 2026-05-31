‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರಮಠದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಾತನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಟೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ನರಹರಿ ಕಟ್ಟಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮೋಹನರಾವ್ ದೆಶಪಾಂಡೆ, ಸಂತೋಷ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ, ಕೃಷ್ಣ ಕೋಳಿವಾಡ, ನಾಗರಾಜ ಕೋಳಿವಾಡ, ಪವನ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಬೋದಣ್ಣ ಬೆಳಗಲಿ, ಡಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಮಠದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-22-202749918</p>