ಗದಿಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ: ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಾಶಿವಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಿಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾ. 24ರಿಂದ ಮಾ.28ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ, ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾ ಧೀಶರು ಭಕ್ತರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧರಂಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರ ಸತ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಗರವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇಕಿನಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಗಣಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾ. 26ರಂದು ಪುಷ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾ.27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನಂತರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾತಂಡ ಕೋತಬಾಳ ಇವರಿಂದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ಮಾ.28 ಮುಂಜಾನೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕ್ಯೂಪಂಚರಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೈಯದ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ, ನಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-22-1483351719</p>