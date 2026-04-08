‘ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಧರ್ಮ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಮನುಕುಲದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರದ ಗುಣಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಬದುಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೆನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆದಡದಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ನವದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಸಾಗಲಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಲದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಸಿ.ವಾಲಿಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ವೈದಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಆರ್.ವಿ.ಕಮ್ಮಾರ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ವರುಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಯಂತ ಕೊಟಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಳೇಶ್ವರ, ಸಿ.ಎನ್.ಕುಂಬಾರ, ಉಳವಪ್ಪ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಡಿ ಯತ್ನಳ್ಳಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುಂಡಗೋಡ, ಸಂತೋಷ ಕಟಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೊಪ್ಪ, ಬಸಪ್ಪ ಚಳ್ಳಾಳ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-22-1892282868</p>