ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಇಬ್ಬರೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಾ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಇಬ್ಬರ ನಾಪ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಣಗಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹುನುಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಲತೇಶ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ, ಅಶೋಕ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಂಕಾಪುರ, ದಿರೇಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂದಾಪುರ, ಶಶಿಧರ ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ಸುರಗಿಮಠ, ಲೋಹಿತ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಕ್ಕನವರ, ಉಮೇಶ ಪರಸಪ್ಪ ಗೌಳಿ, ವಿವೇಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಗೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ