ಬದುಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ತಳಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಅವರೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಗಂಗವ್ವ ತಳಳ್ಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀವಂತವಿರುವ ಶಿವಗಂಗವ್ವ, ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ‘ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಅವರು, ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯು ರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ: ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವಾಗಲೇ, ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು, ತಾವು ಜೀವಂತವಿರುವುದಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮರಣ ಪತ್ರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೂ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-22-430866153</p>